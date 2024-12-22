Polisi şaşırtan istek: 'Beni döv' diye yalvardı

22 Aralık 2024 03:57 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 04:09

Aksaray'da aile içi tartışmada şikayet üzerine gözaltına alınmak istenen şahıs, kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi" diyerek adeta yalvardı.

Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'nde aile içinde çıkan tartışma seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Aile bireylerinin birbirinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi.

POLİSE YALVARDI: BENİ DÖV

Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi" diyerek adeta yalvardı.

Uzun süre dil döken polis ekipleri bir süre sonra şahsı ikna ederek polis aracına bindirmeye razı ederken şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi.

Komşusundan da helallik alan şahıs polis aracına binerek ekiplerce ifadesi alınmak üzere götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.