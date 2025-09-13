Polisin hız denetimi yaptığı radar aracına çarptı! Yaralılar var

İstanbul
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin hız denetimi yapan polis aracına çarptığı kazada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.
Yüceler Mahallesi mevkisinde park halinde hız kontrolü yapan polis aracına, karşı yönden gelen düğün konvoyunda seyreden Sinan T. yönetimindeki otomobil çarptı.
İhbar edilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle polis otosunda bulunan polis memuru Yavuz İ. (50) ile otomobil sürücüsünün kızı H.C.T. (13) yaralandı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.