Polisleri görünce kendisini ve annesini eve kilitledi

Aydın'da 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerini görünce kendisi ve annesini eve kilitledi. Kendisine bıçakla zarar veren şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen “aranan şahısların yakalanması” operasyonu kapsamında; hakkında 5 farklı dosyadan toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 34 yaşındaki M.Ç.’nin saklandığı adres belirlendi.

KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ

Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenlediğinde, M.Ç. polisi fark edip annesi içerdeyken kapıyı kilitledi. Alkollü olduğu ve kendisine bıçakla zarar verdiği görülen M.Ç.’yi ikna etmek için güvenlik önlemleri alınarak müzakere yapıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Daha sonrasında başarılı bir operasyonla gözaltına alınan şüpheli, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 1.500 TL para cezası, “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet”ten 10 ay ve “Silahla yağma”dan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Taksirle ölüme neden olma” ve “cezaevinden firar” suçlarından da arandığı belirlenen M.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.