Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücüye rekor ceza!

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya kalkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye ve kullandığı araca toplamda 50 bin lira para cezası kesildi…

Çorum’da polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kısa sürede yakalandı. Olay, Çatal Havuz 17. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi'nde rutin denetim yapan polis ekipleri, 16 yaşındaki A.T.'nin kullandığı araca "dur" işareti verdi. Ancak A.T., bu uyarıya aldırış etmeyerek aracıyla hızla uzaklaşmaya başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri hemen aracı takibe aldı ve kısa bir süre sonra Çatal Havuz 17. Sokak'ta A.T.'yi yakalayarak aracı durdurdu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.T.'nin yakınları da olay yerine gelerek polislere işlem yapmamaları yönünde ricada bulundu.

50 BİN TL CEZA KESİLDİ!

Ancak polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamaktan dolayı hem sürücüye hem de araca toplam 50 bin TL idari para cezası uyguladı.