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 | Ömer Faruk Dogan

Polisten kaçan araç pastaneye girdi: Araçtan çıkanlar ise "pes" dedirtti!

Esenyurt’ta polis uygulamasından kaçan araç pastaneye daldı! Kazanın ardından kaçan iki şüphelinin bıraktığı araçtan çıkanlar "yok artık" dedirtti. Polis, kayıplara karışan şahısları yakalamak için harekete geçti.

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Polisten kaçan araç pastaneye girdi: Araçtan çıkanlar ise
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 16:57

İstanbul Esenyurt’ta yaşanan olayda, polis uygulamasından kaçan bir araç pastaneye daldı. Kazanın ardından kaçan iki şüphelinin bıraktığı araçtan çıkanlar ise "pes" dedirtti. Polis, kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

POLİS "DUR" DEDİ, ŞÜPHELİLER KAÇTI

İddiaya göre olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekiplerinin rutin uygulama yaptığı noktada, şüpheli bir araca “Dur” ihtarı yapıldı. Ancak sürücü, ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla bir pastaneye daldı.

Kazanın ardından büyük panik yaşanırken, araç içerisindeki iki şüpheli kaçtı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, kullanılamaz hale gelen araçta yaptıkları incelemede iki adet ruhsatsız silah ve 50 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 900 bin TL) para buldu.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Şüphelilerin kaçış anı güvenlik kameralarına yansırken, kimlikleri belirlenmeye çalışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

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