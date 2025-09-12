Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...

Malatya'da gece yarısı polisler ile şüpheliler arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Sütlüce - Tohma Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri kent merkezinde seyir halinde olan 44 AHT 427 plakalı Volkswagen marka otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen durmayan aracı polis ekipleri takibe aldı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Bir süre devam eden kovalamaca, şüpheli aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dere yatağına düşmesiyle sona buldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, araç içerisinde bir adet hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.