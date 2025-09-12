Menü Kapat
25°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...

Malatya'da polislerden kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı. Dere yatağına uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yapılan arama sonucu arabada bulunanlar dikkat çekti.

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 04:40
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 04:49

'da gece yarısı polisler ile şüpheliler arasında filmleri aratmayan yaşandı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil yaptı.

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...

Olay, saat 02.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Sütlüce - Tohma Köprüsü mevkiinde meydana geldi. ekipleri kent merkezinde seyir halinde olan 44 AHT 427 plakalı Volkswagen marka otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen durmayan aracı polis ekipleri takibe aldı.

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Bir süre devam eden kovalamaca, şüpheli aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dere yatağına düşmesiyle sona buldu.

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisten kaçan otomobil kaza yaptı! Araçtan neler çıktı neler...

ARAÇTAN UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, araç içerisinde bir adet hassas terazi ile bir miktar madde ele geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

