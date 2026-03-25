POMEM 33. dönem sınav giriş belgesi ve parkur bilgileri ekranı

POMEM 33. dönem giriş sınavı çerçevesinde fiziki yeterlilik testini 40 saniyenin altında tamamlayan erkek adaylar 100 tam puan elde ederken, 50 saniyenin üzerinde bitirenler 0 puan alacak. Kadın adaylarda ise parkuru 45 saniyenin altında bitirenler 100 tam puan kazanacak, 55 saniyenin üzerinde tamamlayanlar 0 puanla değerlendirilecek. Her bir saniye için puanlama sisteminde belirli oranlarda kesinti uygulanacak. Adayların hazırlık sürecinde bu ilanları titizlikle incelemesi ve belirtilen esaslara uygun hareket etmesi büyük önem arz ediyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

1. dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı başvuru kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adaylar; sınav merkezi ve tarih bilgilerini Polis Akademisi’nin resmî internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sorgulama yaparak öğrenebilecek. Adaylara posta yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyeceği, internet üzerinden yapılan bu bildirimin tebligat niteliği taşıdığı ifade edildi. Belirlenen sınav günü ve merkezinde adayların başvuru kabul, ön sağlık taraması ve fiziki yeterlilik sınav işlemleri yapılacak. Fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha sonra duyurulacak tarihte sözlü mülakat sınavına katılma hakkı elde edecek.

FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATLARI

33. Dönem POMEM Giriş Sınavı fiziki yeterlilik parkuru, toplam 7 istasyon ve 70 metre uzunluğunda olacak şekilde özel olarak planlandı. Parkur; başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubası arası 28 metre, takla minderinin başındaki duba ile bitiş çizgisi arası 28 metre ve ağırlık dubası ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre genişliğinde bir alandan oluşuyor. Sınav sırasında adayın süresi dijital fotoselli kronometre sistemiyle ölçülecek. Fotosel düzeneği, başlangıç ve bitiş noktalarındaki sensörler arasında en az 3 metre genişliğe sahip olacak. Fiziki yeterlilik parkuru, etaplarda konumlandırılan ekipmanların yerleri belirlenerek bantlarla işaretlendi.

PARKUR ETAPLARI VE KURALLAR: