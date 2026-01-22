Menü Kapat
POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı! 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak soruları gündem oldu. 33. Dönem POMEM başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Başvurular kapsamında 2026 yılında 10 bin polis memuru alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Adaylar başvuru işlemlerini Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sistemi aracılığıyla gerçekleştirdi. Başvurularını tamamlayan adaylar tarafından ise 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı...

POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı! 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı adayların gündeminde yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılında 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından ise adayların gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar tarafından 33. dönem Pomem başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı! 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklanmadı. 32. dönem POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçlar ise 11 Aralık 2024 tarıhında duyurulmuştu. Bu kapsamda 33. dönem POMEM başvuru sonuçlarının ise 23 Ocak 2026 tarihinde duyurulması bekleniyor. Ön başvurularda kadın ve erkek adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puıandan en düşük puana doğru sıralanacak. Yapılan sıralamanın ardından o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracatta bulunmak üzere sınava çağırılacak.

POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı! 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

POMEM başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar e-Devlet aracılığıyla "www.pa.edu.tr" adresinden sonuçları sorgulayabilecek. Ön başvurusu kabul eden adaylar sınava girecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların ise polis memuru olarak ataması gerçekleştirilecek.

POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı! 33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

33. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

33. dönem POMEM sınav ücretleri henüz açıklanmadı. Sınava katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesinin ardından sınav ücretleri ve hesap bilgilerinin Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı belirtildi. 32. dönem POMEM sınav ücretleri 1.900 TL olarak belirlenmişti.

