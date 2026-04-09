Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

POMEM eğitim süresi kısaltıldı mı kaç ay oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olabilmek için eğitim alan binlerce adayı sevindiren POMEM erken mezuniyet kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliğiyle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özgü olmak üzere eğitim süreleri azaltılarak mezuniyet tarihleri öne alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 23:35

eğitim süresi kısaltıldı mı, 2025-2026 POMEM mezuniyeti ne zaman gerçekleşecek? ile POMEM’in eğitim-öğretim sürelerinde geçici nitelikte bir düzenlemeye gidildi. İçişleri Bakanlığınca yapılan değişiklik kapsamında, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) bünyesindeki polis adaylarının eğitim süreleri, yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için kısaltıldı.

POMEM EĞİTİM KISALDI MI?

“Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe konuldu. PMYO yönetmeliğine eklenen geçici madde doğrultusunda, normal koşullarda sınav süreleri hariç en az 14’er haftalık güz ve bahar dönemlerinden oluşan eğitim-öğretim yılı, 2025-2026 döneminde mezun olacak öğrenciler bakımından toplam 21 hafta şeklinde uygulanacak.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ KAÇ AY?

POMEM yönetmeliğinde yapılan revizyonla polis adaylarının eğitim takviminde de değişikliğe gidildi. Geçen yılın şubat ayında yapılan düzenlemeyle “en az 10 ay” olarak belirlenen POMEM’lerdeki eğitim süresi, yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 aya indirildi. Bu geçici düzenlemeler sayesinde her iki eğitim kurumunda öğrenim gören polis adaylarının eğitimlerini daha erken tamamlayarak Emniyet Teşkilatı kadrolarına katılmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

ETİKETLER
#pomem
#pmyo
#Eğitim Süresi
#Kısaltma
#2025-2026 Mezuniyet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.