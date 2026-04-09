POMEM eğitim süresi kısaltıldı mı kaç ay oldu?

POMEM eğitim süresi kısaltıldı mı, 2025-2026 POMEM mezuniyeti ne zaman gerçekleşecek? PMYO ile POMEM’in eğitim-öğretim sürelerinde geçici nitelikte bir düzenlemeye gidildi. İçişleri Bakanlığınca yapılan değişiklik kapsamında, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) bünyesindeki polis adaylarının eğitim süreleri, yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için kısaltıldı.

POMEM EĞİTİM KISALDI MI?

“Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe konuldu. PMYO yönetmeliğine eklenen geçici madde doğrultusunda, normal koşullarda sınav süreleri hariç en az 14’er haftalık güz ve bahar dönemlerinden oluşan eğitim-öğretim yılı, 2025-2026 döneminde mezun olacak öğrenciler bakımından toplam 21 hafta şeklinde uygulanacak.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ KAÇ AY?

POMEM yönetmeliğinde yapılan revizyonla polis adaylarının eğitim takviminde de değişikliğe gidildi. Geçen yılın şubat ayında yapılan düzenlemeyle “en az 10 ay” olarak belirlenen POMEM’lerdeki eğitim süresi, yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 aya indirildi. Bu geçici düzenlemeler sayesinde her iki eğitim kurumunda öğrenim gören polis adaylarının eğitimlerini daha erken tamamlayarak Emniyet Teşkilatı kadrolarına katılmalarının hızlandırılması hedefleniyor.