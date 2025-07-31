Porsuk Çayı kenarında fenalaşan 2 kişiden biri öldü, diğerinin durumu ağır

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fenalaşan iki kişi çimenlere yığıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişiden biri kurtarılamadı, diğerinin ise tedavisi devam ediyor.

ANİDEN FENALAŞIP DÜŞTÜLER

Olay Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde gerçekleşti. Porsuk Çayı kenarında henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Hasan Hüseyin K. (38) ile Burak Can Erikgenoğlu (33) aniden yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Hüseyin K. İle Burak Can Erikgenoğlu, ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

33 yaşındaki Erikgenoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ALKOL İDDİASI

2 şahsın alkollü olduğu iddia edilirken, Erikgenoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.