Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu! Yaşlı kadının sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda öğle saatlerinde hakkında kayıp başvurusu olan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden yaşlı kadının ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de meydana gelen olayda gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde olan bir kadını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde suyun içerisindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirtildi.

MİTHAT KÖRLERİN ABLASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.