Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu! Yaşlı kadının sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda öğle saatlerinde hakkında kayıp başvurusu olan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden yaşlı kadının ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 15:29

Eskişehir'de meydana gelen olayda gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde olan bir kadını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde suyun içerisindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirtildi.

MİTHAT KÖRLERİN ABLASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı kadının cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgecan Aslan'ın katilini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: "Cinayeti işlemeye 4 kişiyle karar verdik"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da korkunç kaza! Genç kız metrelerce havaya savruldu
ETİKETLER
#eskişehir
#ölüm
#alzheimer
#kayıp
#Ölüm Haberleri
#Mithat Körler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.