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 | Bengül Arıca

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik İstanbul uyarısı! 2 yeri işaret etti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul'da deprem olabilecek 2 yeri işaret eden Üşümezsoy "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" dedi.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik İstanbul uyarısı! 2 yeri işaret etti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 10:40

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ederken İstanbul'da beklenen büyük deprem gündemden düşmüyor. Deprem uzmanı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CGTN Türk'ün Youtube kanalında katıldığı bir programda İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalarda bulundu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik İstanbul uyarısı! 2 yeri işaret etti: '6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir'

SANTORİNİ'DEKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Ege Denizindeki depremlere de dikkat çeken Üşümezsoy İstanbul depremiyle ilgili Santorini'deki fay hattına dikkat çekerek "İstanbul için şunu söylüyorum; Santorini'den gördüğümüz, Santorini ile bağlı bir nokta. Oradaki düşey fay büyük depremler yaratıyor. Ama İstanbul'da da öyle depremler varmış. Ancak o 20 milyon yıl önce. Arkadaşların hatası Kuzey Anadolu Fayı ile yani yana hareket eden bir fayla uçurum gibi çöken fayı aynı sistem içerisine koymak istiyorlar. 20 milyon yıl ile günümüzü aynı modelle açıklamaya çalışıyorlar. Bu anlamda İstanbulluları daha da rahatlatacağımız bir temel ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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6.0-6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR

Üşümezsoy'a 'İstanbulluların gözü korkmasın yakın zamanda bir deprem yok diyebiliyor muyuz?' diye soruldu. Ünlü deprem bilimci ise "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil." sözleriyle cevap verdi.

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