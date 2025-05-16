Profesör Ülker Meral Çulha'ya dolandırıcılık şoku! Milyonlarca lirasını kaptırdı

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler'de de bir dönem görev yapan Profesör Dr. Ülker Meral Çulha büyük bir tuzağa düşürüldü. Dolandırıcılar Çulha'yı telefonla arayıp adının "terör soruşturmasına" karıştığı yalanıyla korkuttu. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar 82 yaşındaki Çulha'nın milyonlarca lirasını alıp ortadan kayboldu.

Dolandırıcıların hedefinde bu kez 82 yaşındaki Profesör Dr. Ülker Meral Çulha vardı. Sahtekarlar Çulha'yı, film senaryolarını aratmayan bir hikayeyle tuzağa düşürdü. 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de yaşanan olay şöyle gelişti...

MİLYONLARCA LİRALIK ZİYNEK EŞYASINI KAPTIRDI

Sabah Gazetesi'nde yer alana habere göre; Profesör Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar. 3 gün süren sistematik kandırmaca sonucunda, profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

LÜKS REZİDANSA BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen çalışmasıyla, dolandırıcıların Esenyurt'ta bir lüks bir rezidansta kaldıkları tespit edildi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

TELEFONLARDAN KANIT FIŞKIRDI: "ALTINLARI ALDIK" MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI!

Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi. Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, kamu görevlisi gibi davranarak mağduru kandırdıkları ve maddi menfaat elde ettikleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. 4 şüpheli şu anda tutuklu yargılanıyor. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.