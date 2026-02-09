Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

PTT 2 bin TL ramazan hediyesi dolandırıcılık mı ne yapmalıyım?

PTT Ramazan hediyesi mesajı, akıllı telefon kullanıcılarını zor duruma itmeye devam ediyor. PTT 2 bin TL ramazan hediyesi başlığı ile yayılan bağlantılar, çok sayıda kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Cep telefonlarındaki anlık mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla gönderilen PTT 2 bin TL ramazan bayramı hediyesi linki, birçok kullanıcının başını ağrıtmaya başladı. Peki, PTT 2 bin TL ramazan hediye çeki doğru mu, dolandırıcılık mı?

PTT 2 bin TL ramazan hediyesi dolandırıcılık mı ne yapmalıyım?
PTT ile hiçbir ilişkisi olmayan PTT 2 bin TL ramazan hediyesi, anlık mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla yayılmaya başlanınca, doğruluk ve gerçeklik durumu internet üzerinden sorgulanmaya başlandı.

Linke tıklanmasının ardından 20 kişi ile paylaşılması halinde hediye kazanma olasılığının elde edileceğinin belirtildiği oltalama sistemi, belirli aşama ilerlemenin sonrasında cihazlara virüs bulaşmasına yol açabiliyor.

Dolayısıyla kullanıcıların bu noktada tedbirli olması gerekiyor.

PTT 2 bin TL ramazan hediyesi dolandırıcılık mı ne yapmalıyım?

PTT RAMAZAN HEDİYESİ LİNKİNE TIKLADIM NE YAPMALIYIM?

Linke tıkladıktan ve yönlendirilen işlemleri yaptıktan sonra -eğer mevcutsa- cihazınızda virüs veya güvenlik taraması yapılması tavsiye edilmektedir.

PTT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PTT 2 bin TL ramazan hediyesi dolandırıcılık mı ne yapmalıyım?

“Son günlerde çeşitli internet sitelerinde PTT AŞ'nin ismini ve logosunu taklit ederek zararlı link ve hesaplara yönlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu sitelerde belirtilen "PTT'den Ramazan Hediyesi" ve “ankete katılanlara para verileceği" şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızı yanıltarak internet sitelerinin giriş sayısını artırmaya, bu sayede reklam geliri elde etmeye ve dolandırıcılığa yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kampanya ve hizmetlerimize ilişkin duyurular resmî internet sitemiz www.ptt.gov.tr ve resmî sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaktadır.​”

Sıkça Sorulan Sorular

Bu linke tıklamak telefona nasıl zarar verebilir?
Oltalama yöntemiyle hazırlanan sayfalar, kullanıcıyı zararlı yazılımlar indirmeye veya kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirebiliyor.
