14°
PTT emekli ödeme kampanyası kaç lira veriyor nasıl alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı duyurusunda PTT Emekli Ödeme Kampanyası'na ilişkin detay verdi. PTT'den emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit yardım var. Peki, PTT emekli ödeme kampanyası kaç lira sağlıyor nasıl alınır?

PTT emekli ödeme kampanyası kaç lira veriyor nasıl alınır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası çerçevesinde, belirli koşulları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit yardım sağlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden yapılabileceğinin altını çizdi.

PTT emekli ödeme kampanyası kaç lira veriyor nasıl alınır?

PTT GERİ ÖDEMESİZ NAKİT DESTEK NE KADAR?

Sadece açık kredisi olan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira ve PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ek destek sağlanıyor.

PTT emekli ödeme kampanyası kaç lira veriyor nasıl alınır?

PTT EMEKLİ DESTEK ŞARTLARI NE?

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin olması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu şartı sağlayan emeklilerin, yaptıkları ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabildiğini ifade etti.

