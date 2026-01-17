Radar cezalarında yeni dönem: Kamerayı görünce yavaşlayanlar artık kurtulamıyor

MATEMATİK YALAN SÖYLEMEZ: SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin çalışma prensibi, ilkokul fizik dersindeki "Yol = Hız x Zaman" formülüne dayanır. Örneğin; Ankara-İstanbul otoyolunda iki gişe arası 100 kilometre olsun ve hız sınırı 140 km/s olsun. Kurallara uyan bir sürücünün bu mesafeyi en az 42 dakikada tamamlaması gerekir.

Siz gişeden (A noktası) 14.00'da girdiniz. Diğer gişeden (B noktası) 14.35'te çıktınız. Sistem hemen hesaplar: "Bu araç 100 kilometreyi 35 dakikada gitmiş. Demek ki ortalama hızı 171 km/s." Siz çıkış gişesindeki kamerayı görünce hızınızı 90'a bile düşürseniz, sistem çıkış saatinize bakar. Aradaki 7 dakikalık fark, hız limitini aştığınızın matematiksel kanıtıdır. Ceza makbuzu, fotoğrafınızla birlikte saniyeler içinde sistemden onaylanır.