Ramazan ayı ne zaman başlıyor ilk oruca kaç gün kaldı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor.
Bu kapsamda ilk orucun tutulmasına 9 Şubat Pazartesi günü itibarıyla 10 gün kaldı
Son oruç ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.
Bu doğrultuda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınıp sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.
2026 Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar.