Ramazan ayı ne zaman başlıyor ilk oruca kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor.

Bu kapsamda ilk orucun tutulmasına 9 Şubat Pazartesi günü itibarıyla 10 gün kaldı

Son oruç ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Bu doğrultuda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınıp sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak.

Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar.