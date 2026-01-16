Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi güne denk geliyor?

İslam dünyasında rahmet ve mağfiret atmosferine girmeye hazırlanan milyonlarca mümin, 2026 yılı dini günler takvimini yakından mercek altına aldı. 2026 Ramazan ayı bu yıl şubat ayında idrak edilecek. İlk oruç ne zaman tutulacak ve İlk sahur hangi gün soruları da bu sebeple araştırılmaya devam ediyor. 2026 Dini Günler Takvimi ile ilk oruç için niyet edilecek tarih de netleşti.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi güne denk geliyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 17:00

2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi kesinleşti.

Müslümanlar için yılın en önemli dönemi olan üç aylar içerisinde bulunurken Ramazan ayının yaklaşması da manevi bir heyecan yaratıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik hesaplamalar doğrultusunda hazırladığı takvime göre Ramazan ayı bu yıl şubat ayında başlayacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi güne denk geliyor?

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi güne denk geliyor?

Ramazan yanmak manasına gelir.

O ay, oruç tutanların, tevbe edenlerin günahlarını yakmaktadır.

Bu ayda her tarafta hayır, hasenat, bolluk ve bereket olur.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi güne denk geliyor?

Bu ay, sabır ayıdır. Kim sabrederse, sabrının karşılığını katbekat alır, Allahü Teâlâ ona Cenneti nasip eder.

Eğer o ay, işverenler, oruç tutanlara kolaylık gösterirse, onları da azaptan muhafaza eder.

#Yaşam
