Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi güne denk geliyor?

2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi kesinleşti.

Müslümanlar için yılın en önemli dönemi olan üç aylar içerisinde bulunurken Ramazan ayının yaklaşması da manevi bir heyecan yaratıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik hesaplamalar doğrultusunda hazırladığı takvime göre Ramazan ayı bu yıl şubat ayında başlayacak.

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek.

Ramazan yanmak manasına gelir.

O ay, oruç tutanların, tevbe edenlerin günahlarını yakmaktadır.

Bu ayda her tarafta hayır, hasenat, bolluk ve bereket olur.

Bu ay, sabır ayıdır. Kim sabrederse, sabrının karşılığını katbekat alır, Allahü Teâlâ ona Cenneti nasip eder.

Eğer o ay, işverenler, oruç tutanlara kolaylık gösterirse, onları da azaptan muhafaza eder.