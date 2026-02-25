Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 25.02.2026

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

On bir ayın sultanı Ramazan, ülke genelinde coşkuyla idrak edilmeye devam ediyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, 29 gün boyunca oruç tutulacak. Orucun son günü ne zaman sorusu, Ramazan ayının ilk haftasının tamamlanmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen ve her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk düşen Ramazan ayının başlangıç ve bitiş günü, ibadet planlaması yapanlar için büyük önem arz ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri hangi güne denk geliyor.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 20:46

Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif içerisinde tutulan oruç ibadeti, ’in yayımladığı imsakiyeye göre sürdürülüyor. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı de yer alıyor.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Aynı gün son oruç tutulacak ve Arifesi olarak idrak edilecek. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın tarihleri şu şekildedir:

  • Arefe 19 Mart 2026 Perşembe Yarım gün resmi tatil
  • 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı
  • 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı
  • 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı

Arefe günü olan 19 Mart Perşembe öğleden sonra resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü ile birlikte, Müslümanlar bayram coşkusunu yaşayacak.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkılabiliyor. Ancak bayram tatilinin perşembe günü başlamasından dolayı, resmi olarak 9 günlük olma ihtimali düşük görünüyor. Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

