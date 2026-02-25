Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

Kategoriler
Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif içerisinde tutulan oruç ibadeti, Diyanet’in yayımladığı imsakiyeye göre sürdürülüyor. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi de yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Aynı gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı Arifesi olarak idrak edilecek. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın tarihleri şu şekildedir:
Arefe günü olan 19 Mart Perşembe öğleden sonra resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü ile birlikte, Müslümanlar bayram coşkusunu yaşayacak.
9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkılabiliyor. Ancak bayram tatilinin perşembe günü başlamasından dolayı, resmi olarak 9 günlük bayram tatili olma ihtimali düşük görünüyor. Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.