Ramazan ayının en önemli simgelerinden… Mahya sanatı bakın nasıl ortaya çıkmış

ELEKTRİKSİZ DÖNEMİN GÖKYÜZÜ MÜHENDİSLİĞİ

Bir mahyacının atölyesi, caminin iki minaresi arasındaki devasa boşluktu. Sistem, temel olarak iki minare arasına gerilen ana bir halat (taşıyıcı halat) ve bu halattan aşağı sarkan dikey iplerden oluşuyordu. Ancak asıl zorluk, bu iplerin üzerine yerleştirilecek ışık kaynaklarının, yani kandillerin ağırlığı ve dengesiydi.

Elektrik olmadığı için ışık kaynağı olarak zeytinyağı veya kuyruk yağı ile doldurulmuş küçük cam fanuslar kullanılırdı. Bir mahya yazısını yazmak için bazen 300, bazen 500 adet kandil gerekirdi. Her bir kandil, içindeki yağ ve fitille birlikte ciddi bir ağırlığa sahipti. Minarelerin arasındaki mesafe genellikle 50 ile 80 metre arasında değişirdi. Yüzlerce kiloluk bu kandil yükünün rüzgarda salınması, minarelere devasa bir çekme kuvveti uygulardı. Mahyacıbaşı, iplerin gerginliğini öyle bir ayarlamalıydı ki; ne ipler kopmalı, ne de minarelerin şerefelerine zarar gelmeliydi. Bu statik hesabı, tamamen ustanın göz kararı ve yılların getirdiği tecrübeyle yapılırdı.