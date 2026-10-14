Ramazan Bayramı 2027 ne zaman, kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan ayının hemen ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı tarihleri merak ediliyor. Her sene 11 gün geriye gelen dini günlerin bu sene hangi tarihlere denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

RAMAZAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

2027 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı mart ayında idrak edilecek. Bir ay boyunca tutulacak oruçların ardından Müslümanlar bayram sevincini yaşayacak. 2027 yılında Bayramın ilk günü 9 Mart Salı günü başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHLERDE?

2027 Ramazan Bayramı üç gün boyunca kutlanacak. Bayram tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili, mevcut resmi tatil düzenlemesine göre arefe günündeki yarım günle birlikte toplam 3,5 gün sürüyor. 2027 yılında bayramın salı, çarşamba ve perşembe günlerine denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini gündeme getiriyor.

Bayramın son gününün ardından 12 Mart Cuma günü geliyor. Bu tarihin de tatil kapsamına alınması ve hafta sonuyla birleştirilmesi halinde çalışanlar için daha uzun bir tatil imkânı oluşabilir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil. Tatilin uzatılması için resmi bir karar alınması gerekiyor. Şu an için 9 günlük tatil kesinleşmiş değil.

Kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları başta olmak üzere bayram tatili planı yapmak isteyenler, konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Tatilin süresine ilişkin resmi bir karar duyurulması halinde güncel bilgiler haberimize eklenecektir.