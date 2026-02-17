Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündemde

Ramazan ayına sayılı günler kala öğrencilerin gözleri Ramazan Bayramı tatiline çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili her yıl olduğu gibi 3.5 gün olarak uygulanacak. Ramazan Bayramı 20-23 Mart tarihlerinde idrak edilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde ise 2. dönem ara tatili Ramazan ayı içerisinde gerçekleşecek. Öğrenciler tarafından Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın birleştirilip, birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündemde
17.02.2026
17.02.2026
16:53

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Ramazan ayının sonunda ise Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala öğrenciler tarafından tatil süresi araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil olur mu sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündemde

RAMAZAN BAYRAMI OKULLAR 9 GÜN TATİL OLUR MU?

Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler Ramazan Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak. 19 Mart ise yarım gün tatil olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde ise Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından açıklanan bilgilere göre 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştiği için öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu? Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündemde

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLUR MU ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜ?

Ramazan Bayramı ve ara tatilinin birleştirilerek özel ve kamu sektöründe de 9 gün tatil olacağına dair sosyal medya platformlarında iddialar ortaya atıldı. Ancak yetkililer tarafından bu konuyla ilgili yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialar asılsızdır. Konuyla ilgili ilerleyen tarihlerde yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı takdirde Ramazan Bayramı'nda özel ve kamu sektörü çalışanları 3.5 gün tatil yapacaklar.

