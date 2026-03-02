Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bayram tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği gündemde

Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından İslam alemi heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı'nda 3.5 gün resmi tatil olacak. Resmi tatil kapsamında okullar, bankalar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise gündem oldu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü ise yarım gün tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre ilkokullarda ara tatil ise 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştiği için öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar.

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, bankalar ve üniversiteler gibi kurumlarda ise Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde yeni bir açıklamanın gelmemesi durumunda Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün olacak. 23 Mart 2026 Pazartesi günü bütün kurumlar normal saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.