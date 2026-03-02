Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bayram tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği gündemde

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların gözleri bayram tatiline çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı, 20 Mart tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı kapsamında 3.5 gün resmi tatil olacak. Tatil planı yapan ve uzakta olan ailelerini ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar tarafından bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı ile ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan 2. dönem ara tatilinin birleşip, birleşmediği de merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bayram tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 12:31

Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından İslam alemi heyecanla beklediği 'na kavuşacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı'nda 3.5 gün olacak. Resmi tatil kapsamında okullar, bankalar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise gündem oldu.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bayram tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği gündemde

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler her yıl olduğu gibi bu yılda resmi olacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü ise yarım gün tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından açıklanan bilgilere göre ilkokullarda ara tatil ise 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştiği için öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bayram tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği gündemde

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, bankalar ve üniversiteler gibi kurumlarda ise Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde yeni bir açıklamanın gelmemesi durumunda Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün olacak. 23 Mart 2026 Pazartesi günü bütün kurumlar normal saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ETİKETLER
#meb
#tatil
#resmi tatil
#ramazan bayramı
#Okul Tatili
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.