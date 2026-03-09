Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, idari izin mi olacak? 2026 Bayram tatili 9 gün mü sürecek? Kabine toplanıyor

Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinin uzatılması için idari izin kararı alınmıştı. İdari izin, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsarken çalışanlara herhangi bir maaş kesintisi uygulanmadan yapılan izin türüdür. Ramazan Bayramı tatili, arefe günüyle beraber 3.5 gün sürüyor. Bu yıl bayram tatili haftanın son günü olan cuma gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı boyunca belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, muhtarlıklar, kargo firmaları, bankalar, eczaneler, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocağı) ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Havaların ısınmasıyla beraber tatil planlaması yapmaya hazırlananlar ise okulların kapalı olması sebebiyle bayram tarihlerine göre hareket edecek. Peki Bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün mü olacak? İşte, Ramazan Bayramı tatil süresi…

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 23 Mart’ta sona erecek. Ramazan Bayramı da arefe gününden tatil başlayacağından 19 Mart öğleden sonra resmi kurumlar kapalı olacak.

Ramazan Bayramı tatili geçtiğimiz yıllarda hafta ortasına denk geldiğinde önceki günler idari izinle bağlanarak bayram tatili uzatılmıştı. Bu yıl ise Ramazan Bayramı tatili cuma gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı tatil süresinin bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı’nda gündeme gelmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle beraber 3.5 gün sürüyor. Kabine Toplantısı’nda bayram tatili süresine ilişkin kararın açıklanması bekleniyor. Bayram tatiline idari izin eklenmesi durumunda tatil süresinin 9 güne uzatılması gündemde bulunuyor.

İdari izin, özel sektörü kapsamadığından şirket çalışanları bayram tatili süresinde bir değişiklik olmayacak. Bayram tatilinde kamu bankaları, özel bankalar, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, valilikler, belediyeler, muhtarlıklar kapalı olacak.

Sağlık kurumlarından hastanelerin acil servisleri bayramda açık olurken diğer servisleri kapalı olacak. Aile sağlığı merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları bayram boyunca hizmet vermeyecek. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İdari izin kamu kurumu çalışanlarını kapsamaktadır. Cumhurbaşkanı hükümet veya kamu otoriteleri tarafından uygulanmasına karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanlara, idari bir karar doğrultusunda verilirken maaş kesintisi yapılmadan uygulanan bir izin türüdür. İdari izin sadece memurlar için geçerli olurken özel sektör çalışanlarını kapsamamaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAPALI OLAN YERLER

OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

ECZANELER (nöbetçi eczaneler hariç)

BANKALAR

SAĞLIK OCAKLARI

HASTANELER (acil servisler dışında)

KARGO FİRMALARI

PTT

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

NOTERLER

KAYMAKAMLIKLAR

BELEDİYELER

VALİLİK