Ramazan Ayı’nın bir geleneği olan Ramazan davulcusu, 2026 yılıyla da gündem oluyor. Ramazan’a bir gün kala merak edilen konular arasında Ramazan davulcusu 2026 ücretleri, davulcu maaşları ve kimlerin olabileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur? İşte detaylar…

RAMAZAN DAVULCUSU 2026 ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle sahur geleneklerinden biri olan Ramazan davulcusu, 2026 yılıyla tekrardan gündem oldu. Özellikle Ramazan’a bir gün kala, Ramazan davulcusu olmak isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalar yapıyor.

Sokakların sahur saatine yakın şenlenmeye başlaması ve insanları sahura uyandıran Ramazan davulcularının ücretleri hakkında kamuoyunda detaylı bir bilgi bulunmuyor. Çünkü Ramazan davulcularının sabit aldıkları bir maaş olamadığı, kamuoyunda yazan bilgiler arasında yer alır.

Ramazan davulcularının ücretleri genellikle mahalle sakinlerinden sahur vaktinde çaldıkları davulun karşılığını alırlar. Ancak bazı yerel yerler de bu geleneğin sürdürülmesi için ve düzensizlik oluşmaması için davulculara destek ve kıyafet yardımı yapıldığı iddia ediliyor.

RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞI VAR MI?

Ramazan davulcusu maaşlarının var olup olmadıkları da merak edildi. Ancak kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Ramazan davulcusunun belli bir ya da sabit bir maaşı yoktur. Çünkü kadrolu bir çalışan olmadığı için düzenli bir gelirleri bulunmaz.

Ramazan davulcuları genellikle ücretlerini mahalle sakinlerinden alırlar. Bu ücret de mahallenin konumuna göre değişkenlik de gösterir. Çünkü mahalle büyük mü küçük mü, hane sayısı ne kadar? gibi sorulara bakılması lazım. Sabit bir ücret sistemi olmadığı için kazançlarda da değişiklik meydana gelir.

RAMAZAN DAVULCUSU KİMLER OLUR?

2026 yılında da Ramazan Ayı’nın gelmesiyle merak edilen davulcuların başvuru sistemi ya da kimlerin olup olamayacağı araştırılıyor. Ramazan davulcusu olmak için bir sertifika ya da eğitime gerek yoktur. Ancak birkaç resmi prosedürleri vardır.

Ramazan davulcusu olmak isteyen kişilerin öncelikle görev almak istedikleri mahallenin muhtarına gitmeliler. Muhtardan alınacak uygunluk yazasıyla beraber ilgili ilçe belediyesine gidilerek müracaat edilmesi gerekiyor.

Belediyeden yapılan başvuru değerlendirmeye alınıyor, değerlendirmesi uygun olan kişiler sahur vaktinde davul çalabiliyor. Ayrıca yasal bir belgesiz sahur vaktinde davul çalmak yasaktır. Görev süresince izin belgesi davulcunun yanında bulunması gerekiyor.