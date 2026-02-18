Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

Ramazan’a bir gün kala Ramazan davulcusu 2026 ücretleri, kimlerin olacağı ve maaş alıp almadıkları merak edildi. Peki, Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 16:00

Ramazan Ayı’nın bir geleneği olan Ramazan davulcusu, 2026 yılıyla da gündem oluyor. Ramazan’a bir gün kala merak edilen konular arasında Ramazan davulcusu 2026 ücretleri, davulcu maaşları ve kimlerin olabileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur? İşte detaylar…

RAMAZAN DAVULCUSU 2026 ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle sahur geleneklerinden biri olan Ramazan davulcusu, 2026 yılıyla tekrardan gündem oldu. Özellikle Ramazan’a bir gün kala, Ramazan davulcusu olmak isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalar yapıyor.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

Sokakların sahur saatine yakın şenlenmeye başlaması ve insanları sahura uyandıran Ramazan davulcularının ücretleri hakkında kamuoyunda detaylı bir bilgi bulunmuyor. Çünkü Ramazan davulcularının sabit aldıkları bir maaş olamadığı, kamuoyunda yazan bilgiler arasında yer alır.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

Ramazan davulcularının ücretleri genellikle mahalle sakinlerinden sahur vaktinde çaldıkları davulun karşılığını alırlar. Ancak bazı yerel yerler de bu geleneğin sürdürülmesi için ve düzensizlik oluşmaması için davulculara destek ve kıyafet yardımı yapıldığı iddia ediliyor.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞI VAR MI?

Ramazan davulcusu maaşlarının var olup olmadıkları da merak edildi. Ancak kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Ramazan davulcusunun belli bir ya da sabit bir maaşı yoktur. Çünkü kadrolu bir çalışan olmadığı için düzenli bir gelirleri bulunmaz.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

Ramazan davulcuları genellikle ücretlerini mahalle sakinlerinden alırlar. Bu ücret de mahallenin konumuna göre değişkenlik de gösterir. Çünkü mahalle büyük mü küçük mü, hane sayısı ne kadar? gibi sorulara bakılması lazım. Sabit bir ücret sistemi olmadığı için kazançlarda da değişiklik meydana gelir.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

RAMAZAN DAVULCUSU KİMLER OLUR?

2026 yılında da Ramazan Ayı’nın gelmesiyle merak edilen davulcuların başvuru sistemi ya da kimlerin olup olamayacağı araştırılıyor. Ramazan davulcusu olmak için bir sertifika ya da eğitime gerek yoktur. Ancak birkaç resmi prosedürleri vardır.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

Ramazan davulcusu olmak isteyen kişilerin öncelikle görev almak istedikleri mahallenin muhtarına gitmeliler. Muhtardan alınacak uygunluk yazasıyla beraber ilgili ilçe belediyesine gidilerek müracaat edilmesi gerekiyor.

Ramazan davulcusu 2026 ücretleri ne kadar? Ramazan davulcusu maaşı var mı, kimler olur?

Belediyeden yapılan başvuru değerlendirmeye alınıyor, değerlendirmesi uygun olan kişiler sahur vaktinde davul çalabiliyor. Ayrıca yasal bir belgesiz sahur vaktinde davul çalmak yasaktır. Görev süresince izin belgesi davulcunun yanında bulunması gerekiyor.

ETİKETLER
#Ramazan Davulcusu 2026
#Ramazan Gelenekleri
#Sahur Uyandırma
#Davulcu Ücretleri
#Ramazan Davulcusu Kimler Olur
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.