TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Ramazan etkinlikleri takvimi belli oldu mu? Ankara ve İstanbul Ramazan etkinlikleri takvimi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ibadetlerle birlikte Ramazan’ı etkinliklerle de dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar Ramazan etkinliklerini de takip etmeye başladı. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 4 bin etkinlik gerçekleştirilecek, İstanbul’da ise Ramazan ruhu camilerin yanı sıra Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle yaşatılacak. Vatandaşlar ise belli olan ramazan etkinlik programlarını sorgulayarak katılmak istedikleri etkinliklere göre günlerini planlamaya çalışıyor. Peki, 2026 Ramazan etkinlikleri neler, İstanbul ve Ankara’da nerelerde etkinlikler olacak?

Ramazan etkinlikleri takvimi belli oldu mu? Ankara ve İstanbul Ramazan etkinlikleri takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
13:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
13:59

, 2026 Ramazan ayında geleneksel hale gelen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın etkinlikle vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda özellikle çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölyeler ve TRT Çocuk müzikallerinden; konser, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar çok geniş bir içerik ziyaretçileri bekliyor olacak. Programlar kapsamında ayrıca sinema gösterimi, bilim şovları, geleneksel sanat, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Ramazan etkinlikleri takvimi belli oldu mu? Ankara ve İstanbul Ramazan etkinlikleri takvimi

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYERİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ramazan ayında geleneksel hale gelen ramazan etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya hazırlanılıyor. Ramazan boyunca düzenlenecek binlerce etkinlik, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu zamanlar yaşatacak. Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölyeler ve TRT Çocuk müzikalleri, konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günleri geniş içeriklerle ziyaretçileri bekliyor. Program kapsamında sinema gösterimleri, bilim etkinlikleri, geleneksel sanat eğitimleri, spor ve yarışmalar yer alacak. Külliye’deki Ramazan etkinlikleri programına ise https://www.kulliyederamazan.com/takvim internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Ramazan etkinlikleri takvimi belli oldu mu? Ankara ve İstanbul Ramazan etkinlikleri takvimi

ANKARA’DA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla buluşturmak için etkinlik programı hazırladı. ABB'den yapılan duyuruya göre, ramazan ayı boyunca 50'ye yakın noktada düzenlenecek 500'ü aşkın etkinlikle, Ramazan değerleri yaşatılacak, paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak. Kocatepe Kültür Merkezi, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Camisi'nin de aralarında yer aldığı birçok noktada bu kapsamda ikramlar dağıtılacak, kukla ve tiyatro gösterileri ile konserler ve söyleşiler düzenlenecek. Ramazan etkinlik takvimi ABB internet sitesi üzerinden her hafta yayınlanacak.

Ramazan etkinlikleri takvimi belli oldu mu? Ankara ve İstanbul Ramazan etkinlikleri takvimi

İSTANBUL RAMAZAN ETKİNLİKLRİ NELER NERELERDE OLACAK?

İBB Kültür AŞ, Ramazan ayı boyunca Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı’nı ücretsiz olarak ziyarete açıyor. Ayrıca, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan ayına özel etkinlik programıyla çocukları ve aileleri bir araya getirecek. 21 Şubat ile 14 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek program kapsamında; geleneksel gösteriler, tiyatro ve yaratıcı atölyeler ziyaretçileri bekliyor olacak. Program kapsamında Hacivat, Karagöz gölge oyunu, meddah gösterileri, Nasreddin Hoca ve İbiş karakterlerinin yer aldığı tiyatrolar izleyiciyle buluşacak. Aynı tarihlerde İstanbul Ramazan etkinlikleri Şerefiye Sarnıcı’nda da devam edecek. Programlar kapsamında geleneksel Türk müziğinden tasavvuf ezgilerine ve enstrümantal dinletilere kadar uzanan bir seçki dinleyiciyle buluşacak. Etkinlikler ücretsiz olacak. İstanbul’daki Ramazan etkinlikleri programına ise İBB’ya ait Kültür İstanbul internet adresinden ulaşılabilecek.

TGRT Haber
