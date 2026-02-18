Milyonlarca Müslüman, bu gece sahura kalkarak oruç ibadeti için niyet edecek. Genç, yaşı her yaştan Müslüman 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahurlarına uyanacak. İmsak vaktine kadar sahurlarını yapacak olan Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte ise iftar yapacaklar. Cennet kapılarının ardına kadar açık olduğu mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2026 Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde sahut ve iftar saatleri merak ediliyor. İşte 2026 yılı il il sahur ve iftar saatleri...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri Milyonlarca Müslüman, 18 Şubat 2026'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkarak Ramazan orucuna başlayacak. 2026 Ramazan ayının ilk orucu, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılarak tutulacak. 81 ilin tamamı için 2026 Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatleri açıklandı. İstanbul'da ilk sahur 06.05, ilk iftar 18.52'de yapılacak. Ankara'da ilk sahur 05.50, ilk iftar 18.38 olarak belirlendi. İzmir'de ilk sahur 06.13, ilk iftar 19.02'de gerçekleşecek.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 İL İL!

2026 yılı Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar saatleri illere göre farklılık gösterecek. Her şehirde güneşin doğuş ve batış saatlerine bağlı olarak belirlenen vakitler, Ramazan süresince her gün birkaç dakika değişecek. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin güncel imsakiyesini takip etmeleri büyük önem taşıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere 81 ilin tamamında imsak ve iftar vakitleri açıklandı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan milyonlarca Müslüman, yaşadığı şehre göre belirlenen vakitlerde sahura kalkacak ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak.

2026 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN (BÜTÜN İLLER)

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA 2026?

Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. İstanbul'da ilk gün imsak vakti 06.05 olacak. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da imsak saatleri ise şöyle:

Ankara: 05.50

İzmir: 06.13

Bursa: 06.05

Antalya: 05.59

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA İFTAR VAKİTLERİ SAAT KAÇTA 2026?

Ramazan ayının ilk gününde akşam ezanı ve iftar saatleri de belli oldu. Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da 18.52'de, Ankara'da 18.38'de, İzmir'de 19.02'de, Bursa'da 18.52'de ve Antalya'da 18.50'de akşam ezanı okunacak ve milyonlarca Müslüman oruçlarını açacak.