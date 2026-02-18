Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya sahur, iftar saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizin en doğusu ve batısında coğrafi konum nedeniyle imsak ve akşam ezanı saatleri değişiklik gösteriyor. Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan ayı boyunca sabah ve akşam ezanlarının saat kaçta okunacağı açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde oruç süreleri değişiklik gösterecek. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya sahur, iftar saat kaçta olacağı merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakitleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 16:50

Milyonlarca Müslüman, bu gece sahura kalkarak ibadeti için niyet edecek. Genç, yaşı her yaştan Müslüman 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahurlarına uyanacak. İmsak vaktine kadar sahurlarını yapacak olan Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte ise iftar yapacaklar. Cennet kapılarının ardına kadar açık olduğu mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2026 Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde sahut ve iftar saatleri merak ediliyor. İşte 2026 yılı il il sahur ve iftar saatleri...

HABERİN ÖZETİ

Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Milyonlarca Müslüman, 18 Şubat 2026'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkarak Ramazan orucuna başlayacak.
2026 Ramazan ayının ilk orucu, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılarak tutulacak.
81 ilin tamamı için 2026 Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatleri açıklandı.
İstanbul'da ilk sahur 06.05, ilk iftar 18.52'de yapılacak.
Ankara'da ilk sahur 05.50, ilk iftar 18.38 olarak belirlendi.
İzmir'de ilk sahur 06.13, ilk iftar 19.02'de gerçekleşecek.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 İL İL!

2026 yılı Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar saatleri illere göre farklılık gösterecek. Her şehirde güneşin doğuş ve batış saatlerine bağlı olarak belirlenen vakitler, Ramazan süresince her gün birkaç dakika değişecek. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin güncel imsakiyesini takip etmeleri büyük önem taşıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere 81 ilin tamamında imsak ve iftar vakitleri açıklandı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan milyonlarca Müslüman, yaşadığı şehre göre belirlenen vakitlerde sahura kalkacak ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak.

2026 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN (BÜTÜN İLLER)

Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA 2026?

Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. İstanbul'da ilk gün imsak vakti 06.05 olacak. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da imsak saatleri ise şöyle:

Ankara: 05.50

İzmir: 06.13

Bursa: 06.05

Antalya: 05.59

Ramazan imsakiyesi il il 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da sahur, iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA İFTAR VAKİTLERİ SAAT KAÇTA 2026?

Ramazan ayının ilk gününde akşam ezanı ve iftar saatleri de belli oldu. Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da 18.52'de, Ankara'da 18.38'de, İzmir'de 19.02'de, Bursa'da 18.52'de ve Antalya'da 18.50'de akşam ezanı okunacak ve milyonlarca Müslüman oruçlarını açacak.

ETİKETLER
#oruç
#Sahur Vakti
#Dini Günler
#İftar Vaktinde Saldırı
#Ramazan İmsakiyesi 2026
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.