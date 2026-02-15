Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ramazan öncesi kentte dev indirim yankı uyandırdı! Kampanya için geceden çadır kurup 8 saat yağmur altında beklediler

Sakarya'da şube açan dev perakende zinciri Ramazan ayı yaptığı kampanya ve indirimlerle kentte büyük yankı uyandırdı. İndirimi duyan vatandaşlar gece AVM'ye koştu, çadır kurarak 8 saat bekledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 10:15

Ramazan ayı önecsinde AVM ve mağazalarda yapılan büyük indirimler vatandaşların radarında. Sakarya’da Adapazarı ilçesinde bulunan bir AVM'de 6 bin 500 metrekarelik modern konseptiyle perakende sektörüne giren mağaza vatandaşlara kampanyayı duyurdu. ‘365 gün hesaplı fiyat' politikasıyla temel gıda, bakliyat ve sahur, iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde uygun fiyatlı koliler ve paket seçenekleri satışa sunuldu.

AÇILIŞTAN 8 SAAT ÖNCE HAZIR OLDULAR

Mağazasının indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi, açılıştan yaklaşık 8 saat önce alışveriş merkezi otoparkı ve mağaza önünde toplandı. Bazı vatandaşlar araçlarında uyurken, bazıları kamp çadırı kurarak sabahladı. Yağışlı havaya rağmen dağılmayan kalabalığın oluşturduğu kuyruk ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna ulaştı.

GECE SOĞUK VE YAĞMURA RAĞMEN BEKLEDİLER

Gece boyunca sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları ısınmak için ateş yakarken, bazıları battaniyelere sarılarak yağmur altında bekledi. Mağaza yetkilileri ise vatandaşlara sıcak çorba, yağmurluk ve şemsiye dağıtarak destek sağladı. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk arttı.

Özellikle teknoloji, şarküteri, beyaz ve kırmızı et ile temel gıda reyonlarında hareketlilik yaşanırken, indirimli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlk gelen bin kişi bin liralık hediye çeklerini alarak alışverişe başlarken, en çok ilgiyi oyun konsolları ve cep telefonları gördü. Uzun süre bekleyen vatandaşlar, kampanyanın yoğun ilgi görmesine rağmen memnun olduklarını dile getirdi.

"GECEDEN KAMP KURMAYI DÜŞÜNDÜK"

Sabah saatlerinden itibaren sırada bekleyen Halil Varol, "Sabah saat 05.00 sıralarında kalktık geldik. Saat 09.00'da açılacağını söylediler. Bizde erkenden yerimizi alalım istedik" derken Okan Altun, "7-8 arkadaş 23:00-00.00 sıralarında geldik. Geceden kamp kurmayı düşündük ve alacağım ürüne 10 -15 bin lira indirimle sahip olabiliyorum. Çadır kurmaya değer" dedi.

"BU İNDİRİM KAÇMAZ, NORMALDE FİYATLAR İKİ KATI"

İndirimden yararlanmak için erken saatlerde gelen Cem Ayvaz, "Bu indirim kaçmaz, normalde fiyatlar iki katı o sebeple ben erken gelmek mantıklı. Alacağımız ürünler normalde 46 bin lira olsa rahat 28 bin kira kardayız" derken Aykut Öztürk, "Ben sabah 05:30'da geldim. Fiyatlar gayet güzel. Normalde 30 bin bandında olan bir ürün burada 19 bin lira civarında" diye konuştu.

"SABAH SAAT 06.00'DA GELDİK, PARAMIZIN YETTİĞİ KADAR ALACAĞIZ"

Ramazan alışverişi için mağaza açılışına gelen Çınar Aksoy, "Sabah saat 06.00'da geldik. Yağ, un, şeker açıkçası paramızın yettiği kadar alacağız" derken Cenk Aşkın, sabahın erken saatlerinde indirimli ürün almak için İstanbul'dan geldiğini aktardı.

"AÇILIŞIMIZI DUYAN SAKARYA HALKI BÜYÜK ÖNEM VERDİ"

Şirket yöneticisi Uğur Ekiz, "13. Şubemizi Sakarya'da açmış bulunmaktayız Ramazan'ın bereketiyle birlikte 365 gün hesaplı alışveriş anlayışını şehirle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan dolayısıyla da özellikle kırmızı et, gıda grubunda güzel bir açılış yaptık. İlk bin kişiye bin lira hediye çekilişi ile açılışlarımıza devam ediyoruz. Özellikle dünya markası ürünlerle ve büyük kampanyalara müşterilerimizin teveccühü bulunmaktadır. Açılışımızı duyan Sakarya halkı büyük önem verdi. Her açılışımızda olduğu gibi bu açılışta da dünya markalarını, teknolojik ürünleri, oyun konsolları ve benzeri bütün ürünlerde kampanyalarımız oldu" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan sofralarına müjde! Gıdada indirim ve sabit fiyat dönemi başlıyor
ETİKETLER
#Temel Gıda
#Mağaza Açılışı
#Ramazan İndirimleri
#Avm Kampanyaları
#Sakarya Alışveriş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.