Ramazan pidesi fiyatları il il 2026! İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep pide fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırıncıların ramazan pidesi mesaisi de başladı. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan pidesinin bu yıl ne kadar olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep'te Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacağı netlik kazandı.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR OLDU 2026?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan pidesi fiyatlarında yüzde 23 artış gerçekleştirildi. Yapılan artışla birlikte 250 gram pide 25 TL'den, 350 gram pide ise 35 TL'den satışa sunulacak. Balcı açıklamasında "Bu sene 19 Şubat'ta başlayan olan Ramazan ayında Ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışları kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 lira olacak" dedi.

İSTANBUL, ANKARA, BURSA, KONYA, TRABZON, GAZİANTEP RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Trabzon ve Gaziantep illerimizde ramazan pidesinin 250 gramı 25 TL'den satışa sunulacak. 350 gram Ramazan pidesinin ise 35 TL'den satışa çıkacağı açıklandı. Ramazan ayı boyunca bütün büyükşehirlerde aynı fiyatlar geçerli olacak.

EKMEK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatlarında ise şu an bir değişikliğin olmayacağını açıkladı. Balcı 2026 Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade ederek, "Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak" dedi.