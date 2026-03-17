Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ramazan’da günahlar nasıl silinir? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’dan saklı faziletler

Ramazan ayının son günlerini idrak ederken, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Ramazan ayının manevi derinliğini vurgulayan yeni bilgiler verip, izleyicilerin sorularını cevapladı.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:16

Prof. Dr. Ayvallı, Ramazan ayının manevi derinliğini ve bu mübarek ayda günahlardan arınmanın yollarını izleyicilerle paylaştı. Ayvallı, Ramazan kelimesinin sözlük anlamının "yanmak" olduğunu belirterek, oruç tutan ve tevbe eden Müslümanların günahlarının bu ayda yok olduğunu ifade etti. Özellikle tevbenin kabul şartlarını ve kul hakkı içeren durumlarda yapılması gerekenleri açıklayan Ayvallı, dualarda "hayırlı olanı istemenin" önemine dikkat çekti.

Ramazan kelimesinin sözlük anlamı 'yanmak' demektir. Bu ayda oruç tutan ve samimi bir şekilde tevbe eden Müslümanların günahları yanar ve yok olur. Allah-u Teala, şartlarına uygun olarak yapılan tevbeleri kabul edeceğini vaat etmiştir. Bu mübarek ay, gün ve geceleri fırsat bilerek çokça tevbe ve istiğfar etmeli, affedilmek için Cenab-ı Hakk'a yalvarmalıyız.

TEVBENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, tevbenin kabulü için üç temel şart bulunduğunu belirtti:

Günah işlediğine pişman olmak,
O günahı derhal terk etmek,
Bir daha o günaha dönmeyeceğine dair söz vermek.
Eğer işlenen günah kul hakkı da ihtiva ediyorsa, tevbenin kabulü için dördüncü bir şart daha ekleniyor: Kul hakkından arınmak ve hak sahibiyle helalleşmek.

İzleyicilerden gelen soruları cevaplamaya devam eden Prof. Ayvallı, fakir bir kimsenin zengin olmak veya bir makam sahibi olmak için etmesinde hiçbir mahsur olmadığını vurguladı. Ancak önemli olanın, istenilen şeyin kişi için hayırlı olup olmadığını sorgulamak olduğunu ifade etti.

DUALARDA 'HAYIRLI OLANI' İSTEMENİN ÖNEMİ

Ayvallı, ehl-i sünnet alimlerinin bu konudaki tavsiyelerini aktararak, "Ya Rabbi, benim hakkımda zenginlik hayırlıysa beni zengin eyle. Ama zengin olup şımaranlardan olacaksam bana öyle verme. Bir makam sahibi olup senin kullarına faydalı olacaksan bana bu makamı ver, yoksa verme ya Rabbi. Hakkımda hayırlı olanı ver ya Rabbi" şeklinde dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir Hadis-i Kutsi'de Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere, "Kimisi ancak zengin olmakla imanını kurtarabilir. Eğer o fakir olsaydı, fakirliğe sabredemez, küfre girerdi. Kimi de ancak fakir olmakla imanını kurtarabilir. Eğer o zengin olsaydı, mal onu azdırır, küfre giderdi. Kimi de ancak sıhhatli olmakla imanını kurtarabilir. O hasta olsaydı, hastalığa sabredemez, küfre düşerdi." Bu nedenle, Rabbimizden her zaman hakkımızda hayırlı olanı istemeliyiz.

