Rezil ilişkileri ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu damat-kaynana için karar verildi

Televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan damat Cuma Doğan ve kaynana Güldane Şahin 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Yaptıklarından pişman olmadıklarını söyleyen ikili cezaevine gönderildi.

Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı. Damat ve kaynana 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA REZİL YANIT

Rezil damadın 'Pişman mısınız?' sorusuna verdiği yanıt ise herkesi şoke etti. Doğan tutuklanırken 'Pişman mısınız? sorusuna 'Yoo' diyerek cevap verdi.

