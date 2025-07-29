Rize'de bir garip olay! Turistler işletmecinin, işletmeci turistlerin sandı: Çocuk kayıp çıktı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda ailesiyle gezerken kaybolan otizmli M.A.A. (10) için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, Jandarma Arama Timi (JAK), Çamlıhemşin Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Sosyal medyada hızla fotoğrafları yayılan M.A.A.'nın, Ayder Yaylası'na 30 kilometre uzaklıktaki bir restoranda olduğu belirlendi.

KAYIP ÇOCUK KAFALARI KARIŞTIRDI

Yabancı turistleri bölgeye getiren bir tur otobüsüne binen 10 yaşındaki çocuğun restoranda turistlerle birlikte araçtan indiği, ilk etapta turla gelenlerden birinin çocuğu olduğunu düşünen restoran sahibinin sonrasında kayıp M.A.A. olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiği öğrenildi.

Arama çalışmalarını yerinde takip eden Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, M.A.A.'yı restorana gelen ailesine teslim etti.

"ONLAR ÇOCUK BİZİM SANIYORLAR, BİZ ONLARIN SANIYORDUK"

Restoran işletmecisi Abdullah Alyar, çocuğun turla geldiğini düşündüklerini fakat turun da çocuğun işletmeden birinin çocuğu olduğunu düşündüğünü, o nedenle ufak bir karmaşa yaşandığını dile getirerek, "Jandarma tarafından arandık. Restoranda kalabalık ve yoğun bir yer olduğu için burada olma ihtimaline karşı bizi de aradılar. Biz de tabii ki baktık, öncesinde bulamamıştık çocuğu, onun bilgisini verdik. Daha sonradan bir müşterinin yanına oturmuş çocuk, orada ayran içiyordu. Ama çocuk bizim sanıyor onlar, biz onların sanıyorduk. Öyle bir karmaşa oldu. Resim atmışlardı, biz resimlerden tanıdık çocuğu.

Kayıp aranıyor diye bir fotoğraf paylaşmışlardı. Onu baz olarak tişört rengi aynı renk olduğu için o şekilde bulduk. Muhafazaya aldık çocuğu, korumaya aldık. Gerekli mercilere zaten haber verdik. Geldiler sağ olsunlar teslim aldılar. Çocuk kaybolduğu için daha hassas oluyor insan. Tabii ki elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Engelli olduğunu anladığımız için zaten daha fazla hassasiyet gösterdik ona." dedi.