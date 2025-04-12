Rize'de heyelan! Kopan kayalar evi kullanılamaz hale getirdi

Rize'de yamaçtan kopan kayalar, bir eve çarparak zarar verdi. Kullanılamaz hale gelen evde o esnada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

İklimi ve doğal yapısı dolayısıyla heyelan olaylarının sık sık yaşandığı Rize'de faciadan dönüldü.

Merkeze bağlı Sütlüce köyünde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yamacın alt kısmında bulunan eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören ev kullanılmaz hale gelirdi.

EVDE KİMSE OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Evde o sırada kimsenin olmaması ise muhtemel bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmiş oldu.