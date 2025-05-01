Rize'de otomobil takla attı: Ölü ve yaralılara var!

Rize'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı...

Rize'de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kaza İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyünde tünel çıkışında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam'ın (21), Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.

3 ÖLÜ!

Hüseyin Karataş, Avni Püşür ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.