Rize'de yanan ışık kazayı önleyemedi: 1 ölü, 5 yaralı

Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda yaşanan olayda Artvin istikametinden Rize istikametine giden A.H. idaresindeki panelvan araç sürücüsünün sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürcistan uyruklu N.K. idaresindeki araca kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Meryem Hekimoğlu (65) yapılan ilk müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hekimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her iki araçta bulunan toplam 5 kişi ise Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.