Rize'de yayla fotoğrafı merakı sonu oldu! Karın altında can verdi

Rize Çamlıhemşin'de bölgeyi gezmeye giden Esra Atay Sır, Galer Düzü Yaylası'nda fotoğraf çekilmek için zemindeki kar tabakasının altına girdi. Bu esnada üstündeki kar kütlesinin çökmesi üzerine Sır, kar yığınının altında kaldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yoğun kar tabakasında yapılan arama kurtarma çalışmalarında Esra Atay Sır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.