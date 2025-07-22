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 | Selahattin Demirel

Rize'de yayla fotoğrafı merakı sonu oldu! Karın altında can verdi

Rize'ye gezmeye giden bir kadın karla kaplı yüksek rakımlı yaylada fotoğraf çekilmek isterken kar kütlesinin altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri kadının cansız bedenine ulaştı.

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Rize'de yayla fotoğrafı merakı sonu oldu! Karın altında can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 18:50

Çamlıhemşin'de bölgeyi gezmeye giden Esra Atay Sır, Galer Düzü Yaylası'nda fotoğraf çekilmek için zemindeki tabakasının altına girdi. Bu esnada üstündeki kar kütlesinin çökmesi üzerine Sır, kar yığınının altında kaldı.

Rize'de yayla fotoğrafı merakı sonu oldu! Karın altında can verdi

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Rize'de yayla fotoğrafı merakı sonu oldu! Karın altında can verdi

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yoğun kar tabakasında yapılan arama kurtarma çalışmalarında Esra Atay Sır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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