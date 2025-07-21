Rize'de yolcu otobüsü refüje daldı

Rize’nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi’nde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde dün gece 22.30 sularında yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. 61 AU 108 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Bariyerleri altına alan otobüs, bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

YOLCULAR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Hopa’dan Bafra’ya seyir halinde olan ve içinde 20 yolcu bulunan otobüste, kazanın ardından panik dolu anlar yaşandı. Neyse ki yolcular, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Yol, tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı. Yolcular, sağlık kontrollerinin ardından aynı firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenini belirlemek için polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Otobüs sürücüsünün kimliği ve kazanın sebebi henüz netlik kazanmazken, soruşturma sürüyor.