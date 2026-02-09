Roblox Türkiye’de erişime açık mı ne zaman açılacak? 2026 Roblox güncel durum

Uygunsuz içerik gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirilen Roblox hakkında yapılan resmi duyurular, platformun Türkiye’deki geleceğine dair önemli işaretler veriyor.

Özellikle çocukların güvenliği ve dijital gözetim konuları üzerinden yürütülen süreç, Roblox’un tamamen kapatılıp kapatılmayacağı ya da yeni düzenlemelerle faaliyetini sürdürüp sürdürmeyeceği sorularını gündeme taşıyor.

ROBLOX AÇILDI MI NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox açıldı mı sorusu, erişim engeli kararının ardından en çok aranan başlıkların başında yer alıyor.

Roblox'un bu adımının, platformun Türk kullanıcı pazarını ne kadar önemsediğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Bu önemli gelişmenin ardından gözler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili yargı süreçlerine çevrildi.

Şirket kuruluşunun tescil edilmesinin ardından, erişim engelinin kaldırılmasına yönelik resmi kararın kısa zaman içinde çıkması bekleniyor.

Özellikle içerik denetimi, yaş sınırlamaları ve çocukların dijital güvenliği konuları, Roblox’un Türkiye’deki geleceğini belirleyecek temel başlıklar arasında bulunuyor.