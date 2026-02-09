Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Roblox Türkiye'de erişime açık mı ne zaman açılacak? 2026 Roblox güncel durum

Roblox açıldı mı, Roblox ne zaman açılacak, Roblox erişim engeli kaldırıldı mı, Roblox Türkiye'de yasak mı, Roblox nedir, Roblox güvenli mi soruları 2026 yılı itibarıyla merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyuruları, Roblox'un güncel durumu ve platformla ilgili tüm resmi bilgiler araştırılıyor.

Roblox Türkiye’de erişime açık mı ne zaman açılacak? 2026 Roblox güncel durum
Uygunsuz içerik gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirilen hakkında yapılan resmi duyurular, platformun ’deki geleceğine dair önemli işaretler veriyor.

Özellikle çocukların güvenliği ve dijital gözetim konuları üzerinden yürütülen süreç, Roblox’un tamamen kapatılıp kapatılmayacağı ya da yeni düzenlemelerle faaliyetini sürdürüp sürdürmeyeceği sorularını gündeme taşıyor.

Roblox Türkiye’de erişime açık mı ne zaman açılacak? 2026 Roblox güncel durum

ROBLOX AÇILDI MI NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox açıldı mı sorusu, kararının ardından en çok aranan başlıkların başında yer alıyor.

Roblox'un bu adımının, platformun Türk kullanıcı pazarını ne kadar önemsediğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Roblox Türkiye’de erişime açık mı ne zaman açılacak? 2026 Roblox güncel durum

Bu önemli gelişmenin ardından gözler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () ile ilgili yargı süreçlerine çevrildi.

Şirket kuruluşunun tescil edilmesinin ardından, erişim engelinin kaldırılmasına yönelik resmi kararın kısa zaman içinde çıkması bekleniyor.

Özellikle içerik denetimi, yaş sınırlamaları ve çocukların dijital güvenliği konuları, Roblox’un Türkiye’deki geleceğini belirleyecek temel başlıklar arasında bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Roblox’a neden erişim engeli getirildi?
Platformda tespit edilen uygunsuz içerikler, erişim engelinin temel gerekçesi olarak açıklandı.
#btk
#roblox
#erişim engeli
#Çocuk Güvenliği
#TÜRKİYE
#Yaşam
