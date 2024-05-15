Rus dağcılara Ağrı Dağı'nda tipi engeli

15 May 2024 09:23 - Güncelleme : 15 May 2024 09:24

Rusya’dan gelen 5’i kadın toplam 9 dağcı, dün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hazırlık yaptı. Dağcı Cuma Saltik rehberliğinde Ağrı Dağı’na tırmanmak için hazırlık yapan ekip hava muhalefetiyle karşılaştı.

GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR

Tırmanışa geçen Rus dağcılar, önce 4 bin 200 rakıma kadar çıktı. Burada tipiye yakalanan dağcılar, daha fazla ilerleyemeyecekleri için geri dönmek zorunda kaldı. Bugün sabah saatlerinde 4 bin 200 rakımdaki kamp alanından ikinci kez tırmanışa geçen dağcılar, yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 800 metrede tırmanışlarını iptal etmek zorunda kalarak geri dönmek zorunda kaldılar.

Rehber Cuma Saltik, “Rusya’dan gelen dağcılar ile birlikte Ağrı Dağı’na ikinci kez tırmanmak istedik ancak hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 800 metreden geri dönmek zorunda kaldık ve tırmanışı iptal ettik” dedi.