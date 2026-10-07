Saatler geri alınacak mı 2026? Kış saati uygulamasına geçilecek mi, Türkiye’de saatler değişecek mi?

Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte günlerin kısalması ve havanın daha erken kararması, "Saatler ne zaman geri alınacak?", "Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı?" ve "Saatler 1 saat geri alınacak mı?" sorularını yeniden gündeme getirdi. Avrupa'da yaz saati uygulamasının sona ermesiyle 25 Ekim'de saatler geri alınacak. Türkiye'de ise 2016'dan bu yana uygulanan kalıcı yaz saati nedeniyle saat değişikliği yapılmayacak.

2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa'da 2026 yılı kış saati uygulaması 25 Ekim Pazar günü başlayacak. Avrupa Birliği'nin mevcut uygulamasına göre yaz saati mart ayının son pazar günü başlıyor, ekim ayının son pazar günü sona eriyor. 2026 takviminde yaz saati dönemi 29 Mart'ta başladı ve 25 Ekim'de sona erecek. Bu tarihte saatler 1 saat geri alınacak.

Saatlerin geri alınmasıyla Avrupa ülkelerinde standart saat uygulamasına dönülecek. Uygulama özellikle Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde geçerli olacak. Türkiye ise bu değişikliğe dahil olmayacak ve mevcut UTC+3 saat diliminde kalacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI 2026?

Türkiye'de 2026 yılında saatler 1 saat geri alınmayacak. Türkiye, 2016 yılında yaz saati uygulamasını yıl boyunca sürdürecek şekilde düzenledi ve o tarihten bu yana saatler mevsimsel olarak ileri veya geri alınmıyor. Güncel zaman dilimi kayıtlarına göre Türkiye 2026 boyunca UTC+3 kullanıyor ve yıl içinde herhangi bir saat değişikliği bulunmuyor.

Bu nedenle 25 Ekim gecesi Avrupa'da saatler geri alınırken Türkiye'de saatler aynı kalacak. Türkiye'de telefon, bilgisayar ve diğer otomatik saatlerin de saat dilimi ayarı doğru olduğu sürece ayrıca geri alınması gerekmeyecek.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN YOK?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesinin temel gerekçesi gün ışığından daha fazla yararlanılması olarak açıklanmıştı. 2016'daki düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin saat dilimi yıl boyunca UTC+3 olarak uygulanmaya başladı. Böylece önceki yıllarda olduğu gibi sonbaharda saatleri geri alma ve ilkbaharda yeniden ileri alma uygulaması sona erdi.

Türkiye'nin mevcut sisteminde kış aylarında gün daha erken doğup daha erken batmıyor. Bunun yerine saat dilimi yıl boyunca aynı kaldığı için güneşin doğuş ve batış saatleri mevsimlere göre değişiyor ancak resmi saat değiştirilmiyor. Bu nedenle sonbahar ve kış döneminde sabahların daha geç aydınlanması veya akşamların daha erken kararması, saatlerin değiştirileceği anlamına gelmiyor.

AVRUPA'DA SAATLER NEDEN GERİ ALINIYOR?

Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması halen yürürlükte. Avrupa Birliği'nde yılda iki kez saat değişikliğinin kaldırılması yönünde 2018 yılında bir teklif hazırlanmış olsa da bu konuda henüz nihai karar alınmadı. Bu nedenle mevcut sistem devam ediyor ve 2026 yılında da yaz saati uygulaması mart ayında başlayıp ekim ayında sona eriyor.

2026 için belirlenen resmi takvimde Avrupa'da yaz saati 29 Mart'ta başladı ve 25 Ekim'de sona erecek. Böylece ekim ayının son pazar günü saatler 1 saat geri alınacak ve ülkeler standart saat uygulamasına dönecek.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA SAAT FARKI KAÇ OLACAK?

Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesi Türkiye ile arasındaki saat farkını artıracak. Türkiye UTC+3'te kalırken Orta Avrupa ülkeleri kış döneminde UTC+1'e dönecek. Böylece Almanya, Fransa, İtalya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerle Türkiye arasındaki fark 2 saate çıkacak.

Birleşik Krallık'ın standart saat uygulamasında UTC+0 kullanması nedeniyle Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı da 3 saate çıkacak. Avrupa ülkeleri yeniden yaz saatine geçtiğinde ise bu farklar tekrar 1 saat azalacak.