Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Saatler Türkiye’de ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması sorguları başladı

Yaz saati uygulamasına ilişkin son gelişmeler yakından izleniyor. Gün ışığından daha etkin yararlanmak ve enerji tasarrufu elde etmek amacıyla saatlerin bir saat ileri çekilmesi yaz saati uygulaması kapsamında değerlendirilmektedir. Yaz saati uygulamasıyla birlikte Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı iki saatten bir saate, İngiltere ile üç saat olan fark ise iki saate düşecek. Peki, Türkiye’de saatler ileri alınacak mı?

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:32

2026 yılının Mart ayının son haftasına girilmesiyle beraber, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla dünya çapında uygulanan yaz saati düzenlemesi yeniden gündeme taşındı. Özellikle Avrupa ve ABD’de saatlerin bir saat ileri alınacak olması, ’de de “Saatler ne zaman ileri alınacak?” sorusuna yönelik araştırmaları artırdı. Yaz saati uygulamasının temel hedefi, sabah saatlerinde gün ışığından daha az, akşam saatlerinde ise daha fazla yararlanarak sağlamaktır. Türkiye ise kış döneminde de akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre yararlanmak ve enerji tüketimini optimize etmek amacıyla 2016 yılından bu yana bu sistemi kalıcı biçimde sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda kalıcı yaz saati sistemine geçilmişti. Bu karar çerçevesinde kış saati uygulaması tamamen kaldırıldı ve Türkiye yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalmayı sürdürüyor. 2026 yılında da Türkiye’de saatler ileri alınmayacak. Ülke genelinde mevcut saat düzeni korunarak devam edecek; bu nedenle vatandaşların manuel olarak saat ayarlaması yapmasına gerek olmayacak.

YAZ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Birçok Avrupa ülkesinde yaz saati uygulaması 29 Mart 2026 Pazar günü başlayacak. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saat 02.00’de saatler bir saat ileri alınacak. Bu gelişme, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki zaman farkının da değişmesine yol açacak. Yaz saati uygulamasıyla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki iki saatlik fark bir saate inecek, İngiltere ile üç saat olan fark ise iki saate düşecek.

Almanya, Fransa ve Hollanda: Türkiye ile aradaki 2 saatlik fark 1 saate gerileyecek.

İngiltere: Türkiye ile arasındaki 3 saatlik fark 2 saate düşecek.

