Sabah saatlerinde korku dolu anlar! İş yerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir işyerinin önünde henüz kimlikleri belirlenemeyen üç şahıs K.D.G. ve Y.G.'ye silahla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişinin yaralandığı olayda yaralı şahıslara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde çok sayıda kurşuna ait kovan bulundu. Bu arada alaya karışan şahısların yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alınan bilgilere göre yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.