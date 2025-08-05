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 | Baran Aksoy

Sabah saatlerinde korku dolu anlar! İş yerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Erzurum'’da 3 şahıs, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralanırken şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:40

'un ilçesinde bir işyerinin önünde henüz kimlikleri belirlenemeyen üç şahıs K.D.G. ve Y.G.'ye silahla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde korku dolu anlar! İş yerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

2 kişinin yaralandığı olayda şahıslara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Sabah saatlerinde korku dolu anlar! İş yerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde çok sayıda kurşuna ait kovan bulundu. Bu arada alaya karışan şahısların yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alınan bilgilere göre yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

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ETİKETLER
#polis
#yaralı
#silahlı saldırı
#erzurum
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#Olayın Yeri
#Yaşam
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