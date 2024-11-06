Sabahları ayılmak için kahveye ihtiyaç yok: Bu içeceğin sadece 1 yudumu gün boyu sizi ayakta tutacak

06 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:40

Sabahları enerjik başlamak için kahveye alternatif arıyorsanız, bu haber tam size göre. Kafein ve L-theanine içeriğiyle hem enerji veren hem de stresi azaltarak zihinsel sakinlik sağlayan maça çayı, sadece bir yudumuyla tüm günü enerjik geçirmenize yardımcı oluyor.

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Sabah uyanır uyanmaz yüzünü bile yıkamadan önce kahve içmek, birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Bilimsel araştırmalara göre kafein, gün boyu enerjik ve dinç kalmaya yardımcı oluyor ve insanlar da kalkar kalkmaz çabuk ayılmak için soluğu kahve makinelerinde / ocağın başında alıyor. Ancak kahve içmek istemeyenler için, enerjiyi koruyacak bir başka içecek daha var.

KAHVE YERİNE BİR FİNCAN MAÇA ÇAYI İÇİN

Maça çayı, sadece kafein değil, aynı zamanda stres azaltıcı L-theanine amino asidi içeriyor. Her bir fincanda yaklaşık 70 miligram kafein barındıran bu içecek, kahveye yakın bir enerji sağlıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakıyor ve vücuda rahatlama hissi veriyor.

Bu özelliğiyle maça, sabahları enerjik başlamanın yanı sıra sakin bir zihin arayışında olanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ENERJİ VEREN DİĞER İÇECEKLER

Maça çayı dışında enerjinizi artıracak birkaç içecek daha var. Örneğin kabaca kahve kadar kafein içeren yerba mate çayı, diğer tüm çay bazlı içeceklerden daha fazla antioksidan içeriyor. Çobanpüskülü ağaçlarının yapraklarından elde edilen yerba mate düzenli bir kafein salınımı sağlayarak enerji veriyor.

Araştırmalar yerba mate çayının zihinsel uyanıklığı artırabildiğini ve fiziksel performansı geliştirebildiğini gösterdi. Ek faydaları arasında antimikrobiyal özellikler, kilo kaybı için destek ve kan şekerini düşürme, kolesterolü düşürme ve kronik iltihapla mücadele etme potansiyeli bulunuyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü tek kafeinli bitki olan yaupon çobanpüskülü yapraklarından demlenen yaupon çayı, hafif ama enerji verici bir destek sunuyor. Ayrıca sinirlenmeden ruh halini ve uyanıklığı artıran teobromin de dahil olmak üzere ksantinler açısından da zengin olduğu biliniyor.

Guarana, etkileyici kafein içeriğiyle öne çıkıyor, meyveleri yüzde 2 ila 8 kafein içeriyor. Ek olarak bilişsel performansı artıran, yorgunluğu azaltan ve uyanıklığı artıran teofilin ve teobromin gibi uyarıcı bileşikler açısından da oldukça zengin. Ayrıca antioksidanlar ve anti-enflamatuar özelliklere de sahip.