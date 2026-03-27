Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Şaban Kazdal nereli, kaç yaşında? Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Anayasa’nın 146 ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6, 7 ve 10. maddeleri uyarınca Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, AYM üyeliğine seçildi. Şaban Kazdal kimdir sorusu, öz geçmişi ve yaşam öyküsü hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Türk yargı sistemi içinde çeşitli kademelerde görev üstlenen Şaban Kazdal, hâkimlik mesleğine adım attıktan sonra taşra teşkilatındaki görevlerinin yanı sıra denetim ve teftiş alanlarında da farklı sorumluluklar yürüttü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şaban Kazdal nereli, kaç yaşında? Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 13:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Büyük Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Şaban Kazdal, hukuk eğitiminin ardından hâkimlik, müfettişlik ve yüksek yargı alanlarında çeşitli pozisyonlarda görev yapmış bir isim olarak biliniyor. En son 26 Mart 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, boşalan kontenjan kapsamında Yargıtay üyeliğinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

HABERİN ÖZETİ

Şaban Kazdal nereli, kaç yaşında? Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Şaban Kazdal, Cumhurbaşkanı kararıyla Yargıtay üyeliğinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.
Şaban Kazdal, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca belirlenen üç aday arasından seçildi.
Kazdal, hukuk eğitimi sonrası hâkimlik, müfettişlik ve yüksek yargı alanlarında görev yaptı.
1974 doğumlu olan Kazdal, Rize'nin Güneysu ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Anayasa Mahkemesi üyeliğindeki görev süresi 12 yıl olarak belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize’de dünyaya geldi. Aslen Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyü nüfusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini Rize Güneysu Kıbledağı Köyü’nde bulunan Çağla İlkokulu’nda, günümüzdeki adıyla Şehit Metin Çetin İlkokulu’nda tamamladı. Orta öğrenimini ise Güneysu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. 1993’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine başladı ve 1997 yılında mezuniyetini tamamladı. 1998 yılında Rize’de hâkimlik stajını bitiren Kazdal, yargı teşkilatı bünyesinde farklı görevlerde bulundu. 1974 doğumlu olan Şaban Kazdal, Mart 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

ŞABAN KAZDAL KARİYERİ

Şaban Kazdal, meslek yaşamına hâkim olarak başladı. 2001’de Gerede Hâkimi olarak görevlendirildi; sonrasında Çaykara ve Oltu hâkimliklerinde görev aldı. İlerleyen yıllarda Adalet Müfettişliği, Başmüfettişlik, HSYK Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yüksek Müşavirlik gibi görevler üstlendi. 2017’de Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Son dönemde Yargıtay üyesi olarak görev yapan Kazdal, 26 Mart 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu atama, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin sona ermesiyle boşalan üyelik kapsamında yapıldı. Kazdal’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğindeki görev süresi 12 yıl olarak belirlendi.

ETİKETLER
#yargıtay
#Cumhurbaşkanı Kararnamesi
#Şaban Kazdal
#Anayasa Mahkemesi Üyeliği
#Hukuk Kariyeri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.