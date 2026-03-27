Şaban Kazdal nereli, kaç yaşında? Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Şaban Kazdal, hukuk eğitiminin ardından hâkimlik, müfettişlik ve yüksek yargı alanlarında çeşitli pozisyonlarda görev yapmış bir isim olarak biliniyor. En son 26 Mart 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, boşalan kontenjan kapsamında Yargıtay üyeliğinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize’de dünyaya geldi. Aslen Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyü nüfusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini Rize Güneysu Kıbledağı Köyü’nde bulunan Çağla İlkokulu’nda, günümüzdeki adıyla Şehit Metin Çetin İlkokulu’nda tamamladı. Orta öğrenimini ise Güneysu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. 1993’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine başladı ve 1997 yılında mezuniyetini tamamladı. 1998 yılında Rize’de hâkimlik stajını bitiren Kazdal, yargı teşkilatı bünyesinde farklı görevlerde bulundu. 1974 doğumlu olan Şaban Kazdal, Mart 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

ŞABAN KAZDAL KARİYERİ

Şaban Kazdal, meslek yaşamına hâkim olarak başladı. 2001’de Gerede Hâkimi olarak görevlendirildi; sonrasında Çaykara ve Oltu hâkimliklerinde görev aldı. İlerleyen yıllarda Adalet Müfettişliği, Başmüfettişlik, HSYK Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yüksek Müşavirlik gibi görevler üstlendi. 2017’de Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Son dönemde Yargıtay üyesi olarak görev yapan Kazdal, 26 Mart 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu atama, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin sona ermesiyle boşalan üyelik kapsamında yapıldı. Kazdal’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğindeki görev süresi 12 yıl olarak belirlendi.