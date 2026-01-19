Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? 19 Ocak iptal edilen uçak seferleri THY, Pegasus, AJET

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi araştırması başladı. Uçuşu olan yolcular bugün iptal edilen uçak seferlerini araştırırken THY, Pegasus ve AJET iptal edilen uçak seferlerini paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? 19 Ocak iptal edilen uçak seferleri THY, Pegasus, AJET
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 11:08

Gece saatlerinde başlayan kısa süre içerisinde beyaz örtü haline geldi. Sabah saatlerinde karlı bir güne uyananlar ise bugün uçak seferleri iptal mi araştırmasına başladı.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ 19 OCAK?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle , 'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 38 seferin iptal edildiğini açıklandı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? 19 Ocak iptal edilen uçak seferleri THY, Pegasus, AJET

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında hava ulaşımında da engeller ile karşı karşıya kalındı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı uçak seferleri de iptal edildi. Binlerce yolcu iptal edilen uçak seferlerini araştırmaya başladı.

ETİKETLER
#ajet
#sabiha gökçen havalimanı
#kar yağışı
#Uçak Seferleri Iptali
#İstanbul Hava Koşulları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.