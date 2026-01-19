Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? 19 Ocak iptal edilen uçak seferleri THY, Pegasus, AJET

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde beyaz örtü haline geldi. Sabah saatlerinde karlı bir güne uyananlar ise bugün uçak seferleri iptal mi araştırmasına başladı.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ 19 OCAK?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 38 seferin iptal edildiğini açıklandı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında hava ulaşımında da engeller ile karşı karşıya kalındı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı uçak seferleri de iptal edildi. Binlerce yolcu iptal edilen uçak seferlerini araştırmaya başladı.