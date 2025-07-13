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 | Selahattin Demirel

Sadece aracını park etmek istemişti! Metrelerce yüksekten kanala uçtu

Kocaeli Derince'de sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikten kanala uçtu. Film sahnesini aratmayan kazada sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sadece aracını park etmek istemişti! Metrelerce yüksekten kanala uçtu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 18:15

ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki Cendere Mesire Alanı'nın üst kısmında yaşanan olayda otomobille mesire alanına gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, aracını park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikten Cendere kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HALATLARLA KANALA İNİP KURTARDILAR

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, halatlarla kanala inerek sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı, yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#otomobil kazası
#derince
#Cendere Mesire Alanı
#Itfaiye Kurtarma
#Yaşam
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