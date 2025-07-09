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 | Suat Vilgen

Sadece bir şişe buzla klima etkisi! 3 yöntemle vantilatörünüzü serinlik canavarına çevirin

Sıcak hava kavururken klima alamıyorsanız üzülmeyin. Evdeki basit bir vantilatörle bile odanızı serin bir vahaya çevirmek mümkün. İşte sizi serinletmenin akıllıca ve düşük maliyetli yolları...

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Sadece bir şişe buzla klima etkisi! 3 yöntemle vantilatörünüzü serinlik canavarına çevirin
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:10

Türkiye genlinde yaz mevsimi kendini iyice hissettirirken, sıcaklıklar rekor seviyeleri görmeye başladı. Klimalar artık lüksten çıkarak temel bir ihtiyaç haline geldi. Buna karşın herkesin bütçesi bu maliyeti karşılamaya yetmeyebilir. Ancak bunun için bazı çözüm yolları mevcutk.

Sadece bir şişe buzla klima etkisi! 3 yöntemle vantilatörünüzü serinlik canavarına çevirin

BASİT VE UCUZ YÖNTEM

Basit bir vantilatörle odanızı serinletmenin birkaç akıllıca ve etkili yolu var. Hem eğlenceli hem de işe yarayan bu yöntemler sayesinde evde kendi klimanızı üretmeniz mümkün. İşte vantilatörü klimaya dönüştüren o yöntemler:

Sadece bir şişe buzla klima etkisi! 3 yöntemle vantilatörünüzü serinlik canavarına çevirin

1. BUZ TÜNELİ YÖNTEMİ

Bu yöntemin temelinde 'buzla sağlanan hava akımı' yatıyor. Vantilatörü odanın bir köşesine yerleştirin. Karşısına ise ağzı açık büyükçe bir kap koyun ve bu kabın içine küpleri doldurun. çalıştıkça, havayı bu buz tünelinin içinden geçirecek ve odanın içine serinlik yayacaktır. Özellikle nemli havalarda etkisi daha da yüksek oranda hissedilir.

Sadece bir şişe buzla klima etkisi! 3 yöntemle vantilatörünüzü serinlik canavarına çevirin
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2. ISLAK HAVLU YÖNTEMİ

buharının serinletici etkisinden faydalanmak isteyenler için ideal bir yöntem. Geniş bir kabın içine su doldurun ve birkaç havluyu içine batırıp hafifçe sıkın. Bu ıslak havluları vantilatörün ön kısmına serinliği kesecek şekilde yerleştirin. Vantilatör çalıştıkça, havlu üzerinden geçen rüzgâr soğuyarak odaya yayılır. Kurudukça havluları tekrar ıslatmayı ihmal etmeyin.

Sadece bir şişe buzla klima etkisi! 3 yöntemle vantilatörünüzü serinlik canavarına çevirin
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3. BUZLU SPREY YÖNTEMİ

Bir pet şişeyi suyla doldurun ve buzluğa koyarak tamamen donmasını sağlayın. Ardından şişeyi buzluktan çıkarın, kapağını açın ve vantilatörün önüne yerleştirin. Vantilatör çalışırken şişeyi hafifçe sıkarak serin havayı püskürtün. Bu ince su zerrecikleri cilde temas ettiğinde buharlaşarak ferahlık hissi uyandırır.


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