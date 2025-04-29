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 | Murat Makas

Sadece Kocaeli’de var! Türkiye’de yok olursa dünyada tamamen yok olur: 'Sakın koparmayın ve yemeyin'

Dünyada sadece Kocaeli'de bulunan endemik bitki türü Keltepe çiğdemi için uzman isimden ciddi uyarılar geldi. Kocaeli'de 2 bin tür olduğunu belirten Dr. Hüseyin Doğan, ''koparması yasaktır'' diyerek bitkinin detaylarını anlattı.

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Sadece Kocaeli’de var! Türkiye’de yok olursa dünyada tamamen yok olur: 'Sakın koparmayın ve yemeyin'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 13:54

Endemik bitkiler arasında gösterilen ve dünyada sadece Kocaeli’de bulunan bilimsel adı "Crocus keltepensis" olan Keltepe çiğdemi için kritik uyarılar geldi. Yüksek rakımlarda, sadece şubat, mart ve nisan aylarında açan bu özel türün korunması gerektiğine dikkat çekildi. Kartepe ilçesinde yalnızca Kuzuyayla bölgesinde yetişen bitki için Dr. Hüseyin Doğan, "Yenilebilir gıda değeri olsa bile kesinlikle yenilmemeli, kopartılmamalıdır. Bu bitkinin nesli kritik tehdit altında, o yüzden yerinde kalması, hatta popülasyonun artırılması birinci öncelik olmalı" dedi. Doğal yaşam alanı sınırlı olan bu çiğdem, iklim şartlarına duyarlı yapısıyla sadece yılın belirli aylarında ortaya çıkıyor.

Sadece Kocaeli’de var! Türkiye’de yok olursa dünyada tamamen yok olur: 'Sakın koparmayın ve yemeyin'

"KOCAELİ, 2 BİN BİTKİ TÜRÜNE SAHİP"

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Doğan, bitki tarihi alanındaki uzmanlığının yanı sıra Kocaeli florası üzerine de kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Uzmanlık alanımın dışında aynı zamanda Kocaeli florası ile ilgili de çalışıyorum. Kocaeli'de bulunan tüm bitkilerle ilgili envanter oluşturdum. Bu çalışma devam ediyor. Kocaeli, benim tespitlerime göre 2 bin bitki türüne sahip. Bu Avrupa ile kıyaslandığında oldukça yüksek bir sayı. Hem ilimizin yüzölçümünün küçük olması hem de ciddi sanayi ve yapılaşma baskısı olduğu düşünülürse oldukça yüksek olduğu görülebilir" dedi.

60’IN ÜZERİNDE ENDEMİK TÜR VAR

Doğan, Kocaeli'de 60'tan fazla endemik tür bulunduğunu ve bunlardan bazılarının yalnızca bu kentte görüldüğünü de vurguladı. Bitkilere örnekler veren Doğan, "Mesela 'Aubrieta ekimi' adını verdiğimiz takson, sadece bir noktada birkaç yerde biliniyor. Yine Crocus keltepensis de aynı şekilde sadece Kocaeli'de görülen, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir bitki türü olarak dikkatimizi çekiyor.

Sadece Kocaeli’de var! Türkiye’de yok olursa dünyada tamamen yok olur: 'Sakın koparmayın ve yemeyin'

Keltepe çiğdemine yönelik bilgiler veren Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Doğan, ''Biz nisan ayının 15'inde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir fotoğraf safarisi etkinliği yaptık. Yaklaşık 50 kişiyle birlikte gittik. Bitkiyi fotoğrafladık. Bu da aslında yapılması gereken faaliyetlerden bir tanesi. Bu endemik türlerin hem korunmaları hem de ilin biyoçeşitliliği için ciddi göstergeler olması anlamında bu tür faaliyetler çok önemli.'' dedi. Keltepe çiğdeminin 2019 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından bilimsel literatüre kazandırıldığını belirten Doğan, "Bitkinin görüldüğü yer Kartepe. Kartepe eskiden Keltepe olarak bilindiği için bu ismi aldı. Mavi ağırlıklı, çakır mavisi dediğimiz maviye yakın bir rengi var" şeklinde konuştu.

"KELTEPE ÇİĞDEMİNİN KOPARILMASI YASAKTIR"

Doğan, Keltepe çiğdeminin neslinin kritik tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Bitkilerin yerinden edilmemesini sağlayabiliriz, kamuoyu o bitkiyi sahiplenebilir, koruyabilir. Aynı zamanda bu tür bölgeler turizm baskısı altında. Çeşitli tabelalarla ya da etrafının çevrilmesiyle korunma altına alınabilir. Sadece Kocaeli'de var. Eğer burada yok olursa dünyanın tamamında yok olmuş olacak anlamına geliyor. Crocus keltepensis kendi kendine yetişiyor. Yani insan etkisi olmadan yetişen bitkiler. Rakım değerleri simüle edilebilirse insan eliyle yetiştirilebilir. Bitkinin yerinden sökülmemesi gerekir. Bu aynı zamanda kanunla da yasaktır" dedi.

Sadece Kocaeli’de var! Türkiye’de yok olursa dünyada tamamen yok olur: 'Sakın koparmayın ve yemeyin'

"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 50 TÜR ÇİĞDEM VAR"

Dünyada 250'ye yakın "Crocus" ismi verilen çiğdem türü bulunduğunu, Türkiye'nin ise bu türlerin yaklaşık 50'sine ev sahipliği yaptığını belirten Doğan, "Türkiye'deki çiğdem türlerinin büyük bölümü endemik. Kocaeli'de 8 çiğdem türümüz var ve bu modele uygun olarak bunlardan 4 tanesi endemik. Bunlar Crocus keltepensis, Crocus bifloriformis, Crocus pestalozzae ve Crocus sakariensis. Çiğdem cinsi iki grup halinde çiçek açar. Bir grup güz aylarında çiçek açar, bir grup bahar aylarında çiçek açar. Bu hem güzün bittiğini haber veren hem de baharın geldiğini haber veren bir cinstir" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çiğdem bitkisinin neresi yenir?
Çiğ- demin yüzlerce türü vardır. Genellikle sonbaharda çiçek açan bu bitkinin bazı türlerinin yumruları çiğ veya pişirilerek yenir.
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