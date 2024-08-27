Sadece Türkiye değil 5 ülkeye daha ihraç ediyor! 3 metrekarelik dükkanında yarım asırlık kemer

27 Ağustos 2024 10:47 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:17

Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürün belli oldu! Almanya listenin başında yer aldı

Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürün belli oldu! Almanya listenin başında yer aldı

Yaşar Ulukuş, Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısında 65 yıldır kemercilik mesleğini yaparak dünyaya açılıyor. 71 yaşındaki Ulukuş, 3 metrekarelik dükkanında yaptığı kemerlerini yalnızca Türkiye'de değil, Yunanistan, İtalya, Irak ve İran gibi ülkelere de ihraç ediyor.

KEMER 72 KEZ İŞLEM GÖRÜYOR

Kemerin yapım aşamasıyla ilgili bilgi veren 65 yıllık kemer ustası Ulukuş, “Kemer 72 defa elden geçer. Deriler kesildikten sonra 72 elden geçer ve o şekilde bir araya gelir. Fabrikanın alt katından derileri üst kata çıkarırız. Tek tek makinada kesilir. Daha sonra vidalama işlemi yapıyoruz. Biz yurt dışına satış yapıyoruz. Bu ülkeler şu şekilde; Irak, İran, Suriye, İtalya ve Yunanistan buralara kemer gönderiyoruz. Kemer fiyatları derisine göre değişir. En kaliteli kemer sığır derisinden yapılır. Kalitesini yumuşaklığı ve dokusundan da anlayabilirsiniz. Kemeri eline alıp baktığında kalitesini anlayabilirsin” dedi.

TAMİRİ 5 DAKİKA ALIYOR

65 yıllık usta olmasından dolayı kemerleri kısa sürede tamir ettiğini söyleyen Ulukuş, “Kemerleri tamir etmemiz 5 dakikamızı alır. Çünkü biz eski ustayız. Yıllarıdır bu işi yaptığımız için bir kemeri tamir etmek bizim çok zamanımızı almaz. Elimiz alıştı artık. Kemer fiyatlarımız 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor” diye konuştu.