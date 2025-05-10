Sağanak aniden bastırdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı!

Eskişehir'de ani ve yoğun sağanak yağışı nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle kent trafiği olumsuz etkilendi.

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanların girişlerine sığınırken, kent trafiği olumsuz yönde etkilendi. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.

SAĞANAK YAĞIŞ ANİDEN BASTIRDI

Yağış, saat 18.30 sıralarında aniden bastırdı. Hızla yağan yağmur sonucunda etraf su birikintileriyle kaplanırken, vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanların girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Meydana gelen yağışlar sonucunda kent merkezindeki ulaşımın olumsuz yönde etkilendiği görüldü.